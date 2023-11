Eccellenza: il Paternò batte l'Enna e accede alla semifinale di Coppa Italia

Ottima prova del Paternò, che ha eliminato ai rigori l’Enna (6-3 dopo l’1-2 dei tempi regolamentari), guadando, così, la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Gli etnei sono riusciti a rimediare in trasferta alla sconfitta dell’andata, giocando buona parte della ripresa in inferiorità numerica. Ospiti subito pericolosi al “Gaeta” con le incursioni di Valenca e Godino. Dall’altra parte, Romano risponde presente ad un tentativo dei locali. Paternò in vantaggio all’8’, quando Micoli, al termine di un’azione di Messina, insacca in girata la sfera. Maimone sfiora il raddoppio su punizione, il pallone scheggia l’incrocio. Al 25’ Arquin pareggia, invece, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

In avvio di ripresa, l’arbitro non assegna un rigore ai rossazzurri in seguito alla segnalazione di fuorigioco da parte del suo assistente, lasciando l’amaro in bocca ai ragazzi allenati da Filippo Raciti. La partita dei paternesi si complica (22’) a causa dell’espulsione di Godino. Nonostante l’uomo in meno, però, non si arrendono e provano a riequilibrare il conteggio del doppio confronto, riuscendoci nel finale. Il direttore di gara assegna loro un penalty, Maimone si fa intercettare la conclusione da Sienko, ma rimedia sulla respinta del portiere, realizzando l’1-2. Poi nella “lotteria” dagli undici metri il Paternò conquista il meritato passaggio del turno.