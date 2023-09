Eccellenza, il rimaneggiato Paternò stecca la “prima” sul campo del Gela

Il rimaneggiato Paternò ha steccato nella partita d’apertura del campionato di Eccellenza, perdendo per 2-0 sul campo dell’ambizioso Gela. Nonostante il caldo afoso e alcuni iniaziali tentativi degli ospiti, i locali partono subito a spron battuto, centrando la traversa sulla “telecomandata” punizione di D’Amico. Al 19’ biancazzurri in vantaggio grazie al rigore fischiato dall’arbitro per un atterramento in area di Tomaino e trasformato dallo specialista Abate. Gli etnei non riescono a reagire, pagando anche le tante assenze tra squalifiche ed infortuni. Al 35’ spettacolare raddoppio gelese: Tuvè si libera sulla sinistra, vede l’inserimento di Lo Giudice, che fa partire un perfetto fendente. Nel finale di tempo, Romano nega il tris ad Abate.

Il Paternò prova nella ripresa ad avanzare il baricentro della manovra per cercare di dimezzare le distanze e riaprire la contesa, ma non riesce a rendersi pericoloso. Cala inevitabilmente il ritmo per via dell’elevata temperatura e al 37’ i locali restano in dieci per l’espulsione rimediata da Rechichi. Gli assalti conclusivi di Micoli e compagni peccano di precisione ed il triplice fischio sancisce, così, la meritata vittoria del Gela.

Gela-Paternò 2-0

Marcatori: 19’ Abate (rig.); 35’ Lo Giudice.

Gela: Di Martino, Rechichi, Tuvè, Martinez, Gambuzza, Alves Da Silva (39’ st Bellomo), Tomaino, D’Agosto (10’ st Caci), Abate (43’ st Amaya), D’Amico, Lo Giudice (47’ st Di Bartolo). All. Fausciana.

Paternò: Romano, Napoli, Asero, Floro, Otero, Intzidis, Tourè (1’ st Guarnera), Sangarè, Micoli, Baldeh (13’ st Janneh), Di Stefano. All. Raciti.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa.

Note: espulso al 37’ st Rechichi.