Il Paternò puntella l’organico con il difensore Intsidis e il centrocampista Sangarè

Il Paternò completa l’organico in vista del campionato di Eccellenza. Il club rossazzurro ha ufficializzato, negli ultimi giorni, altri due colpi di mercato, tesserando il difensore Christos Intsidis ed il centrocampista Abdulkarim Sangarè. Il “gigante” greco Intsidis (classe 1993) occuperà la posizione centrale del pacchetto arretrato, ma può ricoprire anche altri ruoli del reparto. Nella passata stagione, ha giocato in serie D con il Desenzano. Tante le esperienze per il calciatore in giro per l'Europa con: Paok Salonicco, Apolllon Limasson, South Melbourne, Concordia e Virtus Artena.

Il 25enne Abdulkarim Sangarè, nativo della Costa d'Avorio, ha vestito, invece, le maglie di: Capo Rizzuto, Marina di Ragusa, Roccella, Ragusa e Modica. Predilige agire nella zona nevralgica del campo, fungendo da punto di riferimento della manovra nelle due fasi, di non possesso e ripartenza delle azioni. Nello staff tecnico, prezioso l’apporto che sta fornendo Pino Truglio, ex capitano del Paternò, che da quest'anno è il vice allenatore, accanto al mister Filippo Raciti. “La nuova stagione è alle porte – ha dichiarato Truglio -. Ho ritrovato un ambiente scosso dopo l’amara retrocessione, ma bisogna ripartire con fiducia. E’ tornato l’entusiasmo, questo è essenziale per fare bene. Personalmente è motivo di grande orgoglio lavorare per la mia città”.