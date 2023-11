Il presidente del Paternò Ivan Mazzamuto: "Condanniamo ogni forma di violenza"  

Ad un giorno dalla vittoria casalinga del Paternò contro il Modica, che ha sancito il primo posto in classifica dei rossazzurri grazie ad un prorompente 3-0 il tutto è stato macchiato da atti di violenza, che hanno rovinato la festa.

"Il Paternò prende le distanze da quanto accaduto fuori dallo stadio e ci dispiace per la società ospite - spiega il presidente del Paternò Calcio Ivan Mazzamuto con una nota sulla pagina Facebook de club - abbiamo trascorso una settimana serena, portando messaggi di positività e aggregazione sociale nelle scuole con gli studenti, per lo più minorenni, che hanno riempito le tribune insieme alle proprie famiglie. In Tribuna A, oltre ai tanti tifosi c'erano i nostri ragazzi del settore giovanile e per di più ad inizio partita abbiamo vissuto un momento di commozione per la scomparsa del giovane Riccardo, familiare di un nostro dirigente. Chiaramente quanto accaduto è da condannare esattamente come il lancio di petardi in campo, che ha messo in difficoltà un nostro giocatore. Chi ci conosce sa bene che, al di la del risultato, questa società ha sempre messo davanti accoglienza e disponibilità". Il riferimento di Mazzamuto è anche al lancio di pietre, che ha danneggiato il pullman del Modica prima del match.