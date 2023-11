Eccellenza: il Paternò strapazza il Modica e conquista la vetta, gara sospesa per 16’

Il Paternò ha calato il tris alla capolista Modica, imponendosi in casa per 3-0. Rossazzurri subito pericolosi con il tiro di Micoli, di poco a lato. Imprecisi pure i successivi tentativi di Belluso e Sangarè. Gli iblei rispondono con la staffilata di Incatasciato, respinta dall’ottimo Romano. Tre minuti dopo, clamorosa opportunità fallita da Savasta, che centra di petto il palo a pochi centimetri dalla linea. Al 32’ la gara viene sospesa per un petardo che manda ko il portiere di casa. L’interruzione dura ben 16’ per fare riprendere il malcapitato Romano poi, nel lungo recupero, sblocca il punteggio Sangarè, che trasforma in rete di testa la punizione dello specialista Valenca.

Nella ripresa, il Paternò va alla ricerca del raddoppio, come conferma la traversa colpita da Belluso. Il 2-0 si concretizza all’11’, quando il talentuoso Greco (classe 2004) ruba un pallone a centrocampo e conclude, Quattrone respinge, ma non può nulla sulla successiva ribattuta dell’implacabile Micoli. Il sipario sul match cala definitivamente con la terza rete etnea: azione insistita in area, assist di Asero per Belluso, che insacca la sfera. Con questi tre preziosi punti, la squadra allenata da Filippo Raciti ha conquistato la vetta della classifica, scalzando proprio il Modica.

Paternò-Modica 3-0

Marcatori: 50’ Sangarè; 11’ st Micoli; 21’ st Belluso.

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Floro Valenca, Mollica, Intzidis, Sangarè, Greco (25’ st Fratantonio), Micoli, Belluso (28’ st Baldeh), Asero (37’ st Messina). A disp.: Coriolano, Panarello, Lo Monaco, Distefano, Caruso. All. Filippo Raciti.

Modica: Marino, Ballatore, Cacciola (34’ st Aprile), Incatasciato, Vindigni, Diop, Azzara (7’ st Grasso), Palermo, Prezzabile (12’ st Agodirin), Manfrè (15’ st Guerci), Savasta. A disp.: Genovese, Ababei, Mortellaro, Ferotti, Kebbeh. All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo (Totaro di Messina e Vasques di Siracusa).

Note: sono stati ammoniti: Sangarè, Mollica, Godino, Prezzabile, Diop, Ballatore, Palermo, Incatasciato e Cacciola. Recupero: 17′ e 4′.