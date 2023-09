Mister Raciti non cerca alibi per la sconfitta del Paternò a Gela

Nel post Gela-Paternò (2-0) del "Vincenzo Presti", sono arrivate le parole del tecnico degli etnei Filippo Raciti, che non ha voluto cercare alibi per la sconfitta, nonostante le tante assenze tra infortuni e squalifiche. "Non è stata una bella prestazione - spiega ai canali ufficiali del club - ne siamo consapevoli, senza cercare alibi. Sapevamo di andare a Gela privi di cinque titolari, quindi era prevedibile fosse un match in salita.

Dispiace perché un gruppo che vuole raggiungere un obiettivo importante deve farsi trovare pronto e non è stato così in questa occasione. Le defezioni devono dare una marcia in più a chi scende in campo. C'è soltanto da lavorare e siamo vogliosi di farlo fin da subito. La società sa come operare, noi cosa fare. Una caduta ci può stare, lecchiamoci le ferite, ma, dal primo allenamento in programma, dovremo battagliare, come abbiamo sempre fatto".