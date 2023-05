Serie D: cambia l’avversario playout del Paternò, gli etnei sfidano il San Luca

E' il San Luca l’avversario del Paternò nel playout del campionato di serie D. Il punto di penalizzazione dato al Real Aversa, diventato, quindi, terzultimo a quota 36 nel girone I, ha stravolto il quadro degli spareggi per evitare la retrocessione in Eccellenza. Domenica proprio i campani faranno visita al Ragusa, che avrebbe dovuto affrontare il Paternò, mentre gli etnei viaggeranno alla volta del comune calabro.

La squadra rossazzurra si sta allenando, intanto, con grande impegno per farsi trovare pronta all’appuntamento più importante della stagione. “Dobbiamo lavorare, dare tutto in questa settimana e andare a vincere il playout – ha dichiarato il tecnico Giovanni Campanella al termine dell’ultima partita della regular season, persa sul campo della Sancataldese – è stata una brutta annata per noi, nata storta, ma dobbiamo farla finire in modo diverso”. Il mister sta valutando attentamente in ogni seduta le condizioni individuali con l'obiettivo di schierare contro il San Luca la migliore formazione possibile.

Ecco, infine, il nuovo quadro dei playout:

Ragusa-Real Aversa;

San Luca-Paternò.