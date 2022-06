Giovanile Juniores, il Real Catania si arrende in finale alla Mazarese

Sul sintetico del Comunale di Castellana Sicula, la Mazarese ha conquistato il titolo regionale Juniores (Under 19) per la stagione 2021-22. La compagine trapanese ha superato nell’ultimo atto della stagione i coetanei del Real Catania con il risultato di 4-1. La cronaca della gara è piena di spunti grazie alle belle giocate delle due compagini che non hanno annoiato il pubblico presente sugli spalti. Le due squadre, in semifinale, si erano guadagnate l’accesso alla finalissima dopo due netti successi in campo neutro: il Real Catania 3-0 allo Unitas Sciacca Calcio e la Mazarese 4-1 al Città di Taormina. Alla cerimonia di premiazione, il presidente del Cr Sicilia della LND Sandro Morgana ha ringraziato le compagini per quanto fatto nell’arco dei novanta minuti, soprattutto per il fair play mostrato in campo.

“Nel calcio c’è sempre una squadra che vince e una che perde: ha vinto lo sport – ha tenuto a sottolineare a fine gara il massimo dirigente regionale -. Ho visto un incontro leale, corretto e, soprattutto, bello. Dopo due anni di pandemia tenevo in maniera particolare a questa partita: perché questo è il calcio che piace a me, è il calcio della Figc, è l’unico calcio che esiste. Un grazie a chi ha vinto, un grazie a chi ha perso, un plauso alla società di casa del Città di Castellana per l'ottima organizzazione della gara”.