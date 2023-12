Promozione, il Real Aci cala il tris a Calatabiano e si gode il primato 

Il Real Aci ha superato per 3-0 l'ostacolo Città di Calatabiano in trasferta, prendendosi, così, la vetta solitaria della classifica di Promozione. Dopo mezz'ora di equilibrio, il primo squillo è granata. Sciuto serve Strano, il cui tiro sul primo palo viene respinto da Previtera. Al 37' ospiti in vantaggio: Mongelli recupera palla, Bonnici perfeziona, Manca imbuca per Carbonaro, che con un tocco morbido batte il portiere. Poco dopo, Carbonaro riceve la sfera sulla sinistra, entra in area e serve l'accorrente Bonnici, che col piatto realizza lo 0-2. In chiusura di frazione, Cerra lancia per Manca, sponda di petto per Mongelli la cui conclusione si perde di poco a lato. Rispondono i padroni di casa con una botta dal limite di Patanè, sulla quale Bucalo si oppone.

Nella ripresa, Sangregorio verifica dalla distanza i riflessi di Bucalo, che risponde presente, respingendo il tiro.

Sull'altro fronte, Mongelli pesca Manca, colpo di testa parato. Anche Mongelli va vicino alla terza rete. Il tris si concretizza, comunque, nel finale. Lopez anticipa un avversario e scarica al limite verso Manca, ch indirizza la sfera in fondo al sacco.

Città di Calatabiano-Real Aci 0-3

Marcatori: 37' Carbonaro; 42' Bonnici; 43' st Manca.

Città di Calatabiano: Previtera, Montoro, Trovato (23' st Spinella), Sangregorio (31' st Houli), Lo Presti (10' st La Spina), Di Bella, Patanè, Scalia, Licciardello, Zappalà, Campione. A disp.: Currenti, Caruso, Puglisi. All. Salvatore Benedetto.

Real Aci: Bucalo, Lopez, Cerra (44' st Foti), Strano (31' st Marino), Sardo, De Carlo, Carbonaro, Sciuto, Mongelli (31' st De Leonardis), Manca (44' st D’Emanuele), Bonnici. A disp.: Bouallegue, Cucuccio, Fiera. All. Marcello Manca.

Arbitro: Citrano di Palermo.