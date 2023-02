Promozione, il Catania San Pio X frena contro il Valle del Mela

Il Catania San Pio X non è andato oltre l’1-1 contro il Valle del Mela nella partita giocata al “Comunale” di San Gregorio. La squadra etnea ha sprecato troppe occasioni, non sfruttando la superiorità numerica avuta fin dai primi minuti di gioco, e rischiato più del dovuto in difesa. La partita offre molte emozioni. Ospiti subito in dieci per il rosso rimediato da Giordano, reo di un fallo di mano in area con conseguente rigore. Il vantaggio dei padroni di casa viene siglato al 13’ da Indaco di testa.

Nella ripresa, reazione dei giallorossi, che, nonostante l’uomo in più, si rendono pericolosi, agguantando il pareggio (14’) con la girata aerea di Sciliberto, che insacca la sfera. Il Catania San Pio X prova a riportarsi avanti nel palpitante finale del match, peccando, però, della necessaria precisione nelle finalizzazioni e, così, il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Catania San Pio X-Valle del Mela 1-1

Marcatori: 13’ Indaco; 14’ st Sciliberto.

Catania San Pio X: Romania, Oliveri, Valenti, Strano, Spampinato, Patanè, Nobile (27’ st Fiera), Carbonaro (38’ Giuffrida), Ndiaye, Sanneh (43’ st Castelli), Indaco (35’ st Calarco). All. La Rosa.

Valle del Mela: D’Amico, Mondo, Arizzi (24’ st Bertino), Arigò, Ferlazzo, Trimboli (45’ st Gerbino), Giordano, Cariolo (1’ st Bosco), Sciliberto, Sturniolo (12’ st Scattareggia). All. Giunta.

Arbitro: Azzolina di Caltanissetta.

Note: espulso Giordano.