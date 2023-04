Promozione, Carmelo Impellizzeri responsabile area tecnica dell’Fc Belpasso  

L’Fc Belpasso ha rafforzato l’organigramma. La società etnea di Promozione ha ufficializzato l'ingresso di Carmelo Impellizzeri, che ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Uno step che conferma la voglia del club di irrobustire le già solide fondamenta per ancor meglio affrontare le sfide future che lo attendono, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

In tal senso, l'esperienza di Carmelo Impellizzeri rappresenterà un valore assoluto ed una preziosa risorsa. Articolato il suo curriculum, che presenta una lunga carriera, dapprima come giocatore, poi come allenatore e dirigente con esperienze che hanno costellato anche la storia calcistica belpassese, nella quale è stato per due volte mister e tre direttore sportivo, conseguendo anche la vittoria della Coppa Sicilia. Impellizzeri sarà il collante tra la parte agonistica e quella amministrativa del sodalizio biancazzurro.