L’Fc Belpasso si arrende alla Messana, promossa in Eccellenza

Prestazione al di sotto delle attese dell’Fc Belpasso, che ha perso per 4-0 sul campo della Messana. La squadra dello Stretto ha conquistato, così, con pieno merito la storica promozione in Eccellenza. La capolista non ha concesso repliche agli etnei, davanti ad una bella e festante cornice di pubblico. Padroni di casa subito in vantaggio grazie al gol di Barbera (classe 2003), che scatta sulla destra, entra in area e insacca la sfera. Al 16’ la traversa nega il pareggio a Abanga. Miracolo di La Rosa sul tiro dal limite scagliato da D’Amico. Prima dell’intervallo, lo stesso D’Amico raddoppia: angolo di Misiti, girata volante della punta e 2-0.

In avvio di ripresa, lo scatenato D'Amico cala il tris di testa. Bonasera fallisce poi un rigore, calciando alto il pallone. Poker rimandato al 64', quando il neo entrato Di Vincenzo va a bersaglio con una precisa girata aerea.