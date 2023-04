Fcm Misterbianco in festa per la promozione in Eccellenza

Pareggio in casa

Pro Ragusa-Fcm Misterbianco 0-1 Marcatore: 18’ st Sinatra Pro Ragusa: Macias, Guastella (22’ st Denden), Camponero (29’ st Scalogna), Ambrogio, Scribano, Borrometi, Occhipinti (22’ st Iurato), Militello, Cultrera (22’ st Rimmaudo), Zocco Pisana, Amenta. All. Alessandro Nigro. Fcm Misterbianco: Gulisano, Palermo, Nicolosi (23’ st Giacone), Basile (30’ st Santangelo), D’Arrigo, Coniglio, Calì, Maesano (15’ st Patti), Isola, Montalto, Sinatra. All. Gaetano Di Mauro. Arbitro: Russo di Acireale (Conti e Barbagallo di Enna).

La ripresa si apre con diverse occasioni mancate dagli ospiti, che sbloccano, comunque, il punteggio al 18’, quando Sinatra sfugge ad un difensore sulla sinistra ed entra in area, finta da un lato, ma va sull’altro e piazza un rasoterra imparabile verso il palo lontano. Gli iblei provano orgogliosamente a reagire, ma la retroguardia avversaria si conferma attenta ed arcigna e, al triplice fischio, scoppia la meritata festa dell’Fcm Misterbianco.

Fcm Misterbianco in Eccellenza. Il gol di Salvo Sinatra ha piegato (1-0) la resistenza della Pro Ragusa, facendo scoppiare, a fine match, la gioia degli ospiti per il prestigioso traguardo raggiunto. Gli etnei si rendono più volte pericolosi ad inizio partita, peccando, però, della necessaria precisione nelle finalizzazioni. Nel finale di tempo, la punizione di Zocco Pisana esalta i riflessi di Gulisano, che sfodera un prodigioso intervento.

