Serie D, mister Cacciola si gode il ritrovato successo del suo Giarre

Il gol di Arcidiacono è valso tre punti pesanti al Giarre, che ha superato, davanti ai propri tifosi, il Real Aversa per 1-0, ritrovando, così, la vittoria che mancava da diversi mesi. Soddisfatto, al termine del match, il tecnico dei gialloblù Gaspare Cacciola, che crede fermamente nelle potenzialità del gruppo: “Per l’ennesima volta abbiamo capito che il campionato di Serie D è difficile e non ci sono partite facili. La squadra ha disputato una buona gara, devo fare i complimenti a tutti in special modo a chi è entrato, col piglio giusto, dalla panchina segnali importanti e una marcia in più. I ragazzi hanno mostrato grandissima disponibilità e senso di appartenenza per questa maglia.

Dobbiamo continuare, non abbiamo fatto niente, ci aspettano tante di quelle battaglie e non possiamo abbassare d’un centimetro il nostro impegno e lavoro quotidiano. Quando si perdono delle sfide e la classifica diventa deficitaria è normale che ci sia un po’ di critica e bisogna accettarla, ma conosciamo l’attaccamento dei nostri tifosi e la sofferenza che provano in questi momenti. Finalmente gli abbiamo regalato una gioia, ma loro ci hanno incitato incessantemente per tutto l’arco del confronto e sicuramente hanno fatto la differenza. Abbiamo un giorno per recuperare le energie, poi penseremo all’impegno di Lamezia e a seguire quella contro la Cavese. Per noi, da qui fino alla fine, sono tutte finali e le prepareremo come abbiamo sempre fatto”.