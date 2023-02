Serie D, rigenerante successo dell’Acireale contro il Santa Maria Cilento

L’Acireale ha superato per 2-0 il Santa Maria Cilento a Licata, mettendosi, così, alle spalle il periodo di appannamento. Ottimo il secondo tempo degli acesi, che hanno rischiato poco o nulla in una gara delicata alla vigilia. Il primo sussulto quando Sbrissa serve Joao Pedro, la cui battuta non centra il bersaglio. Al 36’, il diagonale di De Martino, viene intercettato in tuffo da Grieco.

In avvio di ripresa, fallo in area del portiere campano ai danni di Ghisleni con l’arbitro che indica il dischetto. Dagli undici metri, impeccabile trasformazione di Sbrissa. I granata, galvanizzati dal vantaggio, sfiorano il raddoppio con Guarino e l’onnipresente Sbrissa. Il 2-0 si concretizza al 14’: Limonelli allarga sulla sinistra per Sbrissa, che crossa per la conclusione risolutiva di De Martino. I campani reagiscono, ma gli insidiosi tentativi di Ielo e Catalano vengono intercettati dall’attento Giappone. In contropiede, il neo entrato Cannino fallisce, invece, il tris.

Acireale-Santa Maria Ciento 2-0

Marcatori: 2’ st Sbrissa (rigore); 14’ st De Martino.

Acireale: Giappone, Migliorelli, Brugaletta, Ricciardo (41’ st Liga), Sbrissa, Guarino, De Martino, Ghisleni (30’ st Cannino), Jaoo Pedro, Nicosia (48’ st Virgillito), Limonelli. A disp.: Olivieri, Esposito, Volpicelli, Di Domenicoantonio, Medico, Sannia. All. Ignoffo.

Santa Maria Cilento: Grieco, Ferrante (22’ Ielo), Campanella, Tandara, Ferrigno, Mancini (20’ st Di Cristina), Maio, De Marco (20’ st Gaeta), De Leonardis (11’ st Ventura), Coulibaly, Catalano (30’ st Modesti). A disp.: Guerra, Azindow, Morlando, Tiberio. All. Di Gaetano.

Arbitro: Selva di Alghero.