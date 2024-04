Eccellenza: l'Atletico Catania 1994 non intende fermarsi contro la Jonica 

Nel campionato di Eccellenza si va in campo per la 28^ giornata della regular season. Partita casalinga per l’Imesi Atletico Catania 1994, che, dopo il convincente successo di Misterbianco, affronterà domenica (ore 16.00) la Jonica allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia. Incontro sicuramente difficile contro la quinta forza del torneo. Gli atletisti intendono cavalcare l’onda dell’entusiasmo e raggiungere l’obiettivo finale: la permanenza matematica nella massima categoria regionale. Girone di ritorno strepitoso per la squadra allenata dal tecnico Natale Serafino. Manca l’ultimo sforzo per tagliare il traguardo. Società, staff tecnico e giocatori sono concentrati e determinati al massimo.



“Grande successo a Misterbianco - afferma l’attaccante Marcello Mascara -. Dobbiamo continuare così per centrare l'obiettivo e concludere la stagione nel migliore dei modi. A Scordia ci aspetta una gara complicataa. La Jonica è una formazione molto forte, ma ce la metteremo tutta per conquistare un risultato positivo”. Il match inizierà alle ore 16.00 e verrà arbitrato Salvatore Azzolina di Ragusa (assistenti Marco Ferrazzi e Arturo Artellini, anche loro di Ragusa).