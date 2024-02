Eccellenza, esame di maturità per l'Atletico Catania 1994 contro il Santa Croce 

Un’altra partita fondamentale per l’Imesi Atletico Catania 1994. Allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia, sabato (fischio d’inizio alle ore 15), la formazione allenata dal tecnico Natale Serafino riceverà la visita del Santa Croce. Incontro valido per il settimo turno del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Le due vittorie colte contro Mazzarrone in casa e Leonzio in trasferta hanno portato, in graduatoria, gli atletisti fuori dai play-out. Serve, adesso, continuità di risultati per proseguire la rincorsa verso l’obiettivo della salvezza. Al campo Zia Lisa per la seduta di rifinitura è stata presente la dirigenza con il patron Franco Proto, il presidente Lorenzo Zaffora, il vicepresidente Giancarlo Napoli, il direttore sportivo Damiano Proto e il team manager Luciano Rascunà. Gruppo unito e compatto verso il raggiungimento del traguardo stagionale.

“La gara contro il Santa Croce è fondamentale per noi - dichiara il centravanti degli etnei Bruno Bryan Gomes, ex di turno -. Non commetteremo l’errore di sottovalutare i nostri avversari. Nel calcio può succedere di tutto, quindi, servirà la massima attenzione. Per me sarà emozionante giocare contro la mia ex squadra, ma in testa ho solo l’Imesi Atletico Catania 1994. Siamo un gruppo con qualità importanti. Gli ultimi successi ci hanno dato ancor più entusiasmo. Dobbiamo continuare su questa strada, lottando fino alla fine”. Il capitano Virgilio Vitale suona la carica: “Non guardiamo la classifica del Santa Croce e non ci illudiamo che sarà una gara facile perché loro occupano l’ultima posizione. In questo torneo nessuno regala niente. Ci vorrà il giusto atteggiamento. In palio ci sono tre punti di vitale importanza”. Il match verrà arbitrato da Vincenzo Braschi di Trapani (assistenti Sebastiano Grasso di Acireale e Francesco Casisa di Palermo).