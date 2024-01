Promozione: l’Aci Sant’Antonio fa lo sgambetto al Real Aci, decisiva la doppietta di Leotta

Aci Sant’Antonio corsaro (2-1) sul campo del Real Aci, al termine di un match tattico e deciso nel primo tempo. Inizio favorevole ai padroni di casa, che non concretizzano, però, alcune buone opportunità. Al 23', un cross dalla sinistra di Barbagallo pesca dentro l'area Leotta, che porta in vantaggio la squadra ospite. Reazione immediata acese: la punizione D'Emanuele colpisce la parte alta della traversa. Poco dopo, Aleo viene contrastato in area da Cannone. Per l'arbitro è rigore, che Marraffino si fa parare da Bouallegue. I santantonesi raddoppiano (36’) ancora con Leotta, che sotto porta concretizza il passaggio di Barbagallo. I locali si proiettano costantemente in avanti, dimezzando le distanze nel recupero, quando D'Emanuele beffa il portiere con una punizione dal limite.

Nella ripresa, il gioco ristagna a a centrocampo, le occasioni latitano con i giocatori dell'Aci Sant'Antonio che abbassano il proprio baricentro, senza concedere varchi. A dieci minuti dalla fine, Sorbello ferma con un fallo di mano De Carlo, che si stava involando verso la porta, rosso diretto per chiara occasione da gol. L'assalto dei granata produce soltanto un colpo di testa di Carbonaro sopra il montante, su piazzato lungo di Cannone.

Real Aci-Città di Aci Sant’Antonio 1-2

Marcatori: 23’ e 36’ Leotta; 48’ D’Emanuele.

Real Aci: Bouallegue (31’ Bucalo), Lopez, Cannone, Strano (25’ st Sciuto), De Carlo, Cerra, Carbonaro, Tomarchio (1’ st Mongelli), Le Mura, D’Emanuele, De Leonardis (20’ st Marino). A disp: Bucalo, Cucuccio, Meli, Bonnici, Foti, Montemagno. All. Marcello Manca.

Città di Aci Sant’Antonio: M. Moschella, E. Moschella, Dadone, Gallo, Bella, D’Angelo (39’ Sorbello), Marrone, Barbagallo, Aleo, Marraffino (13’ st Genovese), Leotta (25’ st Grassi Bertazzi). A disp: Bara, Sanfilippo, Nicotra, D’Amico, Salpietro, Calarco. All. Giovanni Russo.

Arbitro: Guastella di Ragusa (Privitera e Priolo di Catania)

Espulso: è stato espulso Sorbello per fallo da ultimo uomo.