Presentata la maglia celebrativa calcistica del Carnevale di Acireale 

“Siamo profondamente convinti del fatto che l’Acireale Calcio possa diffondere con efficacia l’immagine di questo straordinario evento”: così, in apertura della conferenza tenutasi stamattina al Palazzo del turismo di Acireale, il presidente della Fondazione del Carnevale di Acireale Nando Ardita si è espresso, così, per sottolineare la rilevanza della partnership promozionale e pubblicitaria stipulata fra la stessa Fondazione e l'Acireale Calcio. Una maglia celebrativa, di colore scuro sul quale spiccano le tante tinte dei coriandoli e la mascotte del carnevale acese, Lavika, con la quale i calciatori dell’Acireale scenderanno in campo già domenica, a San Luca, e poi mercoledì prossimo in casa contro il Siracusa e domenica 4 febbraio in terra campana, contro il Portici. La stessa verrà poi indossata per altre due gare in occasione della Festa dei Fiori, altro evento legato a doppio filo a Il Più Bel Carnevale di Sicilia.

“Sono maglie bellissime, e devo dire grazie a chi ha fatto questa scelta”, ha concluso Ardita. Dopo di lui il direttore generale della società granata Pasquale Leonardo ha voluto mettere in evidenza l’importanza di questo passaggio: “Rappresenta la continuazione dell’idea che abbiamo avuto sin dall’inizio del nostro insediamento nell’Acireale Calcio, cioè fare rete in città e costruire sinergie positive che possano aiutare la nostra Società per le ambizioni che ha e per il percorso che vuole fare; e naturalmente offrire la possibilità di esportare l’immagine del Carnevale. La nostra Società è già presente, in qualche modo, in questo grandissimo evento nazionale e non solo, e lo è nelle persone dei Presidenti Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano, che partecipano e lo sostengono in maniera fattiva e attiva, e questo rientra nell’ambito di una gestione che vuole essere più larga possibile e coinvolgere la città”.

Infine il sindaco Roberto Barbagallo: “Non potevamo non avallare questa partnership, perché quella dell’Acireale è la prima squadra della città ed è anche un veicolo importante per promuovere il nostro territorio, in questo caso sia per il Carnevale che per la Festa dei Fiori. Abbiamo chiesto al club di usare pure degli striscioni per il campo e qualcosa per il pullman, con l’idea di portare un messaggio in maniera ancora più efficace".