Serie D: l'Acireale regola il Licata, 2 a 0 firmato Lucchese e Zuppel 

Un eurogol di Lucchese e la zampata del solito Zuppel hanno permesso all'Acireale di battere per 2-0 il Licata allo stadio "Aci e Galatea". Le squadre giocano un primo tempo ad alta intensità. Ospiti subito pericolosi con Murgia, il cui tiro dalla distanza finisce alto sopra la traversa. Pecca poi di precisione la conclusione di Saito, così come la girata aerea di Currò, a lato di un soffio. Sull'altro fronte, spettacolare vantaggio siglato al 19' da Luccese, che scaglia un bolide sotto l'incrocio. Nei minuti a seguire i granata sfiorano più volte il doppio vantaggio con Cicirello. Da sottolineare, al 36’, l’azione che vede l’attaccante locale vicinissimo alla rete; a tu per tu con Valenti, il suo pallonetto finisce sul fondo.

In avvio di ripresa, i gialloblù sfiorano il pareggio con Minacori, che calcia a giro e sfiora il palo. Tuttavia, si tratta soltanto di uno squillo in un secondo tempo ad ampie tinte granata. Al 16’ Lucchese prova dai venti metri, senza l'esito sperato. Un minuto più tardi, Palma al volo da fuori area non trova la porta difesa da Valenti. Nel finale, ancora Lucchese protagonista. Il numero 8 acese prende palla da posizione defilata, si libera dell’avversario e conclude, la sfera lambisce il "legno". Allo scadere, Zuppel chiude i conti, finalizzando a dovere l'assist di Lo Coco.

Acireale-Licata 2-0

Marcatori: 19' Lucchese; 45' st Zuppel.

Acireale: Zizzania, Maltese, Lucchese (32’ st Montaperto), Germinio, Cicirello (22’ st D’Alessandris), Milo, Lo Coco, Tufano (25’ ST Galletta), Vaccaro, Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, De Mutiis, Sticenko, Mirabelli, Cottone, Spinelli. All. Salvatore Marra.

Licata: Valenti, Cappello, Calaiò, Murgia, Rotulo, Minacori, Currò (43’ st Di Fatta), Saito (32’ st Pedalino), Orlando (27’ st Haberkon), Giannone, Lanza. A disp.: Perkons, Pino, Francia, Garau, Giuliana, Scopelliti.

All. Giuseppe Romano.

Arbitro: Spinelli di Cuneo (Mapelli di Treviglio e Severini di Seregno).

Note: sono stati ammoniti: Calaiò, Palma, Cicirello, Tufano, Zuppel, Galletta e Currò. Recupero: 1’ e 4’.