L’Acireale interrompe il rapporto con il tecnico Fabio De Sanzo

La sconfitta dell’Acireale rimediata in casa contro il Ragusa ha prodotto un effetto concreto quasi immediato. Dopo l'inizio del silenzio stampa, si sono divise, infatti, le strade tra il club ed il tecnico Fabio De Sanzo, come si legge nella nota ufficiale, pubblicata sulla pagina facebook: “La SSD Città di Acireale 1946 comunica di aver interrotto i rapporti con il responsabile della prima squadra, sig. Fabio De Sanzo. La società ringrazia De Sanzo per il lavoro sino a qui svolto, augurandogli le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale”. Alla base di questa decisione, i risultati altalenanti della compagine acese, che nell’ultime due giornate è stata battuta in trasferta dal Città di Sant’Agata e dalla compagine iblea davanti ai propri tifosi. Nelle prossime ore, si conoscerà il nome del nuovo allenatore.

In giornata, è arrivata pure la clamorosa notizia della rinuncia del Lamezia Terme al campionato di serie D dopo il netto successo (4-1) conquistato contro il Città di Sant’Agata. “Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai professionisti – si legge nel comunicato stampa dei calabresi -. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo”.