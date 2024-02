Serie D, Acireale corsaro a Portici con il gol del solito Zuppel 

Squadra in casa

Squadra in casa Portici

Bel gioco e contenimento, con un secondo tempo di alto livello l’Acireale ha battuto per 1 a 0 il Portici in trasferta. Allo stadio “San Ciro” la partita scorre inizialmente senza particolari emozioni. Dopo alcune azioni non finalizzate al meglio da Maione, i granata costruiscono (23') l’unica occasione della frazione con Cicirello, ma il suo tentativo viene respinto con prontezza da De Luca. Sul finale, i campani vanno ad un soffio dal vantaggio: Zizzania è prodigioso sul tentativo di Turchet.

Nella ripresa, gli ospiti scendono in campo concentrati e determinati. Alla ricerca del vantaggio, la squadra allenata da Sasà Marra riesce a finalizzare subito grazie a Zuppel, che sfrutta il lancio dal fondo di Galletta per insaccare il pallone. Passati in vantaggio, gli acesi si esprimono con personalità e sfiorano il raddoppio con Lucchese, il cui tiro dal limite finisce fuori di nulla. Negli ultimi minuti, assalto dei padroni di casa. Maione è il più pericoloso, Zizzania risponde ancora “presente”. Al termine dei 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, l’Acireale può festeggiare, così, la seconda vittoria esterna di questo campionato.

Portici-Acireale 0-1

Marcatore: 1’ st Zuppel.

Portici: De Luca, Pelliccia (41’ st Scaffidi), Carullo, Marcucci, Franzese, Zanoni, Sellaf (32’ st Damiano), Teyou, Maione, Turchet (19’ st Orefice C.), Mauri (19’ st Colonna). A disp.: Orefice L., Riccio, Musto, Di Prisco, Di Guida. All. Carmelo Condemi.

Acireale: Zizzania, Galletta (35’ st Tufano), Di Mauro (14’ st Milo), Maltese, Lucchese (39’ st Mirabelli), Germinio, Cicirello (34’ st Montaperto), Lo Coco, Vaccaro, Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, De Mutiis, Sticenko, Spinelli, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Borello di Nichelino (De Simone e Degli Abbati di Roma).

Note: sono stati ammoniti: Lo Coco, Teyou, Maltese, Scaffidi, Lucchese, Germinio e Vaccaro. Recupero: 2’ e 6’.