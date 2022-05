Colpo di mercato del Catania Beach Soccer, preso lo svizzero Philipp Borer

Colpo di mercato del Catania Beach Soccer, che ha raggiunto l?accordo forte laterale Philipp Borer, nato in Svizzera il 15 giugno 1990. Il club rossazzurro potrà contare sulle prestazioni di uno dei giocatori più importanti nel panorama mondiale del Beach Soccer, che in carriera ha vestito le maglie dei club più rappresentativi di questo sport quali FC Barcelona, Lokomotiv Mosca, Al Ahli e Chargers Baselland. Per lui in Italia un anno con la maglia del Terracina suggellata dalla vittoria in Supercoppa.

Nel personalissimo Palmares di Philipp Borer per ben 7 volte il titolo di Campione di Svizzera, il Mundialito per Club con la Lokomotiv Mosca, il titolo di Miglior Giocatore e Capocannoniere agli Euro Beach Soccer League tenuti lo scorso anno a Nazarè e la palma di terzo giocatore più forte al mondo, sempre nel 2021, al Beach Stars Soccer League con la maglia della Nazionale elvetica. "Spero di vincere tanti titoli qui al Catania Beach Soccer e non vedo l'ora di iniziare una stagione con i miei nuovi compagni di squadra" afferma Philipp Borer a cui diamo il benvenuto nella famiglia rossazzurra e l'augurio di una avventura ricca di soddisfazioni reciproche?.