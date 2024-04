Pallanuoto serie B, la Muri Antichi non va oltre il pareggio contro il Cus Palermo 

Rocambolesco 11 a 11 per la Muri Antichi, costretta al pareggio da un ottimo Cus Palermo, che riesce a restare avanti per quasi tutta la partita, si vede rimontare nell’ultimo minuto per poi riequilibrare il risultato. Risultato giusto al termine di una bella sfida vibrante e ricca di emozioni. Con questo punto la squadra etnea ha mantenuto ancora la vetta, ma il margine si fa sempre più risicato sulle inseguitrici (+1 su Napoli Lions e Cn Salerno) per un finale di stagione regolare tutto da vivere.

Primo vantaggio degli ospiti, ma ci pensa Basile a impattare subito sull’1 pari. Dalla distanza però gli ospiti si riportano di nuovo avanti con l’uomo in più. Muri approfitta di un errore dell’estremo avversario con Riolo che ruba palla e si invola da solo a rete per il nuovo pareggio (2-2). Nel secondo parziale Muri non agguanta il primo vantaggio con Riolo che sbaglia un rigore, ne approfitta così Palermo che in superiorità realizza dal centro con Bodoroczki. Bene la Giorgini in fase di pressing, ancora una palla rubata di Belfiore consente poi a Riolo di mettere dentro la palla del 3-3. Non è ancora finito il secondo parziale perché Occhione all’ultimo secondo permette al Cus di riaffacciarsi avanti (3-4). Terzo parziale che si apre appannaggio del Cus Palermo ancora con Occhione che trova il doppio vantaggio. Non ci sta Basile che con una bella conclusione accorcia. Ancora caldissimo Occhione che realizza e continua il batti e ribatti con la rete di Muscuso su rigore (5-6). Mineo porta i suoi nuovamente sul +2 con Muri che non riesce a trovare lo sprint giusto per mettere il muso avanti dovuto anche a una non perfetta efficacia offensiva, spesso lenta e poco incisiva.

Con grinta e cuore la Muri Antichi resta, comunque, in partita con Muscuso, che piazza il -1 con l’uomo in più ma Palermo si dimostra cinica e precisa e colpisce immediatamente con Pasotti per il nuovo +2. Trimarchi glaciale segna il 7-8 chiudendo un parziale ricco di gol ed emozioni. Inizio quarto parziale con troppo nervosismo, Pasotti segna in doppia superiorità la rete del 7-9. Basile, l’ultimo a mollare, tiene aperta la gara grazie alla rete dell’8-9. Occasionissima per il pari con Trimarchi che sfortunato coglie il palo, dall’altra parte Mineo realizza su rigore l’ennesimo +2 di giornata. Torna al gol Riolo (9-10) prima del nuovo pareggio per i Muri Antichi che ancora con Muscuso e ancora su rigore fa 10-10. Incredibile finale a Nesima con Trimarchi che a poco più di 1’ dal termine mette dentro il primo vantaggio per la squadra di Scebba. In superiorità ultima possibilità per il Cus con Puleo, che sigla il definitivo pari.

“Sicuramente siamo stati meno brillanti di sabato scorso – ammette il presidente Spinnicchia – nonostante fossimo al completo. È una fase dell’anno in cui tutte le rivali giocano per un obiettivo. Loro sono un’ottima squadra sono stati avanti per quasi tutta la partita e addirittura avremmo avuto anche la possibilità di vincerla. Ci è mancato l’apporto di qualche elemento importante”.

Muri Antichi-Cus Palermo 11-11

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 2, Foti, Riolo 3, Lanto, Forzese, Reina, Marano, Belfiore, Muscuso 3, Basile 3, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Cus Palermo: Consiglio, Piscetello, Geloso, Caviglia, Occhione 3, Mineo 2, Pasotti 2, Bodoroczki 2, Puleo 1, Giovinazzo, Piscitello, Raineri 1, Allali. All. Occhione.

Arbitro: Barra.

Parziali 2-2; 1-2; 4-4; 4-3.