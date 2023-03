Promozione, la Rsc Riposto supera in rimonta l’Aci Sant’Antonio

La Russo Sebastiano Calcio si è aggiudicata in rimonta per 2-1 il derby d’alta quota contro il Città di Aci Sant’Antonio, disputato a porte chiuse per l’inagibilità della tribuna. Partita combattuta ed equilibrata fin dalle fase iniziali tra due squadre che evitano di allungarsi troppo per non essere infilate dalle ripartenze avversarie. Nel recupero del primo tempo, ospiti in vantaggio grazie al diagonale di Maraffino, su assist di Moschella.

La reazione dei padroni di casa si concretizza già in avvio di ripresa, quando Leotta, servito da Nicotra, pareggia con un tiro da dentro l’area. Al 17’, il neoentrato Bonaventura opera il sorpasso, realizzando il gol del prezioso successo. La squadra ospite prova orgogliosamente, infatti, a riequilibrare la situazione, ma i suoi attacchi non sortiscono l’effetto sperato.

Rsc Riposto-Città di Aci Sant’Antonio 2-1

Marcatori: 46’ Maraffino; 3’ st Leotta; 17’ st Bonaventura.

Rsc Riposto: Cisterna, Papa, Emanuele, Nicotra, Patanè, Salemi, Mangano (41’ st D’Angelo), Messina, Tornitore, Leotta (15’ st Bnaventura) Proietto Russo. All. Lu Vito.

Città di Aci Sant’Antonio: Citriglia, Moschella (23’ st De Leonardis), Dadone, Gallo, Maugeri, Bella, Barbagallo (33’ st Di Mauro), Lopez, Lo Presti, Marraffino, Grassi (23’ st Zappalà). All. Tanasi.

Arbitro: La Paglia di Enna.