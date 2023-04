Serie D, il Paternò conquista tre punti sul campo del Cittanova

Il Paternò ha conquistato un preziosissimo successo per 1-0 sul campo del Cittanova, confermando, così, di attraversare un brillante periodo di forma. Calabresi subito vicini al gol con Crucitti, che calcia sul portiere da posizione ravvicinata. Mittica si ripete all’11’ sull’insidiosa girata di Giannaula, negandogli il gol. Gli ospiti rispondono al 19’, quando, su punizione di Bellia, Ankovic colpisce di testa e la sfera finisce di poco fuori. Dieci minuti dopo, protagonista ancora Ankovic, la cui incursione viene sventata proprio sul più bello. Aquino impegna poi il portiere con un tiro, respinto d’istinto in angolo, sul successivo corner Dama sfiora la rete. Al 33’ espulso Condomitti per un brutto fallo ai danni di Bellia. Il giocatore, colpito in volto, cade a terra e viene trasportato in ambulanza in ospedale. Nel lungo recupero, Paternò in vantaggio: Piciollo serve Aquino, che insacca il pallone.

Nel secondo tempo, la squadra etnea pigia il piede sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio, mancando ghiotte occasioni con Aquino, Dembelè e Ankovic, che peccano incredibilmente nella mira. Sull’altro fronte, Rao entra in area (37’) e conclude al colpo sicuro, ma non inquadra lo specchio. E’ l’ultimo sussulto del match, meritatamente vinto dalla squadra allenata da Giovanni Campanella.

Cittanova-Paternò 0-1

Marcatore: 50’ Aquino.

Cittanova: Bruno, Condomitti, Ficara, Ruano, Carubini, Boscaglia, Toziano, Crucitti, Giannaula, Palma, Rao. A disp.: Faraone, Alfano, Figini, Bolognino, Ondo, Alfano, Anaclerio, Bucceri, Pavia. All. Franco Viola.

Paternò: Mittica, Asero, De Vivo (5′ Bellia, 36′ Dembelè), Cozza, Bontempo, Dama, Aquino, D’Amore, Ankovic (34’ st Distefano), Saverino, Piciollo (5’ st Guarnera). A disp.: Coriolano, Santapaola, Diakhatè, Morasca, Traorè. All. Giovanni Campanella.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia (Gookooluk di Civitavecchia e Bosco).

Note: espulso al 36’ Condomitti.