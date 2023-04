Serie D, il Paternò conquista l'intera posta in palio contro il Canicattì

Continuano a salire le quotazioni del Paternò, che ha battuto 1-0 il Canicattì sul sintetico di Biancavilla. Dopo un insidioso diagonale di Gueye, a lato, gli etnei passano in vantaggio al 12’, quando Piciollo indirizza in area un invitante pallone, che Ankovic spedisce di testa proprio sotto l’incrocio. Gueye fallisce subito una clamorosa occasione per pareggiare, calciando sul fondo da favorevole posizione. Sull’altro fronte, il velenoso tiro-cross di Aquino manca di poco il bersaglio.

Nella ripresa, il Paternò non finalizza alcune insidiose ripartenze, mentre gli attacchi degli avversari peccano della necessaria mira e, così, il triplice fischio permette alla compagine allenata da Giovanni Campanella di conquistare una preziosa vittoria in chiave salvezza. "Ancora una volta abbiamo dato l'anima in campo, aggiudicandoci uno scontro importante per la nostra classifica. La squadra ha giocato come doveva e conquistato tre punti fondamentali contro una formazione ostica. Il campionato non è ancora finito, andiamo avanti con grande fiducia. Società, dirigenti, staff e giocatori siamo più uniti che mai verso gli obiettivi che ci siamo prefissati", ha dichiarato, a fine partita, il vice presidente Carmelo Frisenna.

Paternò-Canicattì 1-0

Marcatore: 12' Ankovic.

Paternò: Mittica; Asero, A. Guarnera, Bontempo, Bellia, D’Amore, Cozza, Saverino, Piciollo (40’ st C. Guarnera), Aquino (24’ st Traorè), Ankovic (47’ st Dembelè). A disp.: Coriolano, Amata, Messina, Morasca, Diakhate, Dadone. All. Campanella.

Canicattì: Scuffia, Fuschi, Raimondi, Scuderi (40’ st Maldonado), Di Mercurio, Sidibe (19’ st D. Gueye), Scopelliti, Cardinale (31’ st Scalisi), Tedesco (45' Rustichelli), C. Gueye, Iezzi (28’ st Licciardello). A disp.: Busà, Conti, Ferraro, Sestito. All. Pidatella.

Arbitro: Massari di Torino (Minutoli e Citarda).