Serie D, Paternò al playout dopo la sconfitta di San Cataldo

Il Paternò è uscito sconfitto (1-0) dal campo della Sancataldese e sarà costretto a giocarsi la permanenza nel temuto playout; da definire l’avversario per via della sospensione del match San Luca-Licata per un infortunio occorso all’arbitro. Inizio partita vivace, come conferma la percussione di Ankovic, che Piciollo non sfrutta a dovere, venendo anticipato da un avversario. I padroni di casa rispondono con la conclusione dalla distanza di Bonanno, che termina di poco a lato. Al 18’ Zerbo fallisce una ghiotta occasione, tirando alto da posizione ravvicinata. Sull’altro fronte, Piciollo si rende due volte pericoloso, ma prima pecca nella mira, poi trova l’efficace risposta del portiere.

Sancataldese in vantaggio al 11’ della ripresa, quando una veloce verticalizzazione mette nelle condizioni Bonanno di insaccare con un preciso pallonetto. Incassato il gol, la squadra etnea prova a reagire con la forza dei nervi, ma non riesce a trovare lo spunto risolutivo per pareggiare, mentre l’arbitro annulla ai locali il raddoppio per posizione di fuorigioco.

Sancataldese-Paternò 1-0

Marcatore: 11’ st Bonanno.

Sancataldese: Dolenti, Oppizzi, D’Agata, Calabrese, Brumat, Incatasciato (12’ st Rechichi), Garzia (35’ st Cutrona), Baglione (48’ st Maltese), Bonanno (50’ st Murania), Zerbo, Tuccio (42’ st Galfano s.v.). A disp.: La Cagnina, Tourè, Capitano, Petrucci. All. Pietro Infantino.

Paternò: Mittica, Asero (35’ st C. Guarnera), De Vivo (20’ st Bellia), Cozza, Bontempo, Dama, Dembelè (11’ st Aquino), D’Amore, Ankovic (40’ st Distefano), Saverino (41’ st Traorè), Piciollo. A disp.: Coriolano, Morasca, Guarnera A., Dadone. All. Giovanni Campanella.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto (Franzoni di Lovere e Bettari di Treviglio).