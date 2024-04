Serie C, le ragazze del Catania pareggiano sul campo del Grifone Gialloverde 

Quinto pareggio stagionale per il Catania nel campionato di serie C (girone C) di calcio femminile. Nella 23^ giornata, è terminata 1 a 1 a Roma la partita contro il Grifone Gialloverde. Primo tempo equilibrato sul terreno del centro sportivo "Elis", caratterizzato da occasioni da una parte e dall’altra. Rossazzurre in vantaggio, nella ripresa, con il tap-in di Sciuto dopo la respinta sulla conclusione di Suriano.

Immediata è la reazione delle padrone di casa, che riquilibrano la situazione grazie al gol di Patrizio. Nei restanti minuti, le squadre badano, soprattutto, a non commettere errori e gli attacchi finali delle ragazze allenate da Peppe Scuto non producono l'effetto sperato. Domenica prossima, il Catania ospiterà a Nesima l'Eugenio Coscarello Castrolibero.

Grifone Gialloverde-Catania 1-1

Marcatrici: 25' st Sciuto; 28' st Di Patrizio.

Grifone Gialloverde: Girvani; Di Bernardino, D’Onofrio, Libera, D’Aggiante, Mandara (30' st Nicosia), Paglicci, Conti, Forgnone (22' st Di Patrizio), Millocca (9' st Auditori), Graziosi (24' st Petrazzi). A disp.: Ceccon, Colini, De Cesaris, Di Meo, Ambrosio. All. Alessandro Gagliardi.

Catania: Trentadue, Lanteri, Gaglio, Basilotta (17' st Sciuto), Vitale, Di Stefano, Suriano (43' st Ferlito), Gattuso, Cammarata, Musumeci (1' st Barbarino), Papaleo. A disp.: Larganà; Fiorile, Russo, La Porta. All. Giuseppe Scuto.

Arbitro: Leone di Avezzano (Martino di Cassino e Ceci di Frosinone).

Note: sono state ammonite: Di Patrizio, Suriano, Cammarata e Vitale. Recupero: 2' e 4'.