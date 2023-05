Serie D, mister Ignoffo soddisfatto dopo la vittoria dell’Acireale nel derby  

La vittoria per 1-0 nel derby contro il Paternò ha proiettato l’Acireale ad un passo dalla salvezza diretta. Molto soddisfatto, a fine match, il tecnico Giovanni Ignoffo: “I tre punti possono fare la differenza, poiché era uno scontro diretto. In queste partite sono determinanti l’attenzione e la cattiveria agonistica, più del bel gioco. Siamo contenti di avere fatto risultato pieno, era quello che contava. Siamo venuti fuori nel momento in cui serviva.

In passato, le gare nelle quali ci siamo giocati qualcosa di importante le abbiamo disputate con cinque o sei under e ciò, ma non deve essere un alibi, lo abbiamo inevitabilmente pagato in alcuni casi con scarse prestazioni in altre commettendo ingenuità dettate proprio dall’assenza di gente esperta, che sa come vivere e gestire determinate sfide”. Potrete domenica saldare il debito con i tifosi. “Rimarrà fino al termine. Nel mio percorso da uomo, prima ancora che da giocatore o allenatore, quello mi sono prefissato poi l’ho portato sempre a compimento. Mi auguro di riuscirci pure questa volta”.