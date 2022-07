Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Parnaso Siculo Book Fest, Circo di Terra&Friends, Caparezza e Nada LIVE

1. Ale e Franz all'Adrano Summer Fest - Sabato 30 luglio protagonisti dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) saranno Ale e Franz: lo storico duo comico di Zelig porterà in scena “Dire, Fare e Scappare”, una vera commedia degli equivoci, tanto surreale quanto vera, scritta da Francesco Villa, Alessandro Besentini e Alberto Ferrari con la regia Alberto Ferrari (ore 21.00 all’Arena dell’Etna di Adrano - CT – Primo settore €24 – Secondo settore €15).

2. Etna trekking al chiaro di luna - Questa domenica di fine luglio vi proponiamo un trekking dal tramonto alle stelle, nel versante nord dell'Etna, che si snoderà prevalentemente immersi in un fresco e suggestivo bosco di Cerri fino al Rifugio di Monte Crisimo, con i mashmelows "arrostiti" sul fuoco.

3. Respiri d'autore 2022 - Gran finale con Anita Vitale e Stefania Patanè: due artiste siciliane, applaudite in tutto il mondo, che condividono un profondo feeling umano e musicale, unite dalla gioia di cantare insieme e dall’amore per la verità, nella sua essenza più cristallina.

4. Etna therapy - Meditazioni e pratiche di immersione nei boschi - Gli scenari della nostra esperienza saranno un bosco incantato, che conduce al centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna.

5. Nada LIVE a Zafferana Etnea - Nada in concerto, una delle voci italiane più famose e apprezzate di sempre. Venerdi 29 Luglio, Anfiteatro Falcone Borsellino, Zafferana Etnea. Sul palco anche Fabio Abate e Celeste Caramanna. Ingresso GRATUITO fino ad esaurimento posti, inizio spettacolo ore 21.15.

6. Porte di Catania 'on the road' - Sabato 30 luglio Porte di Catania arriva in piazza. Dalle 20.00 ti aspettiamo in Piazza Università per pedalare sulle nostre cyclette insieme a Ignazio Moser e Damiano Caruso. Per partecipare alla pedalata pre-registrati qui: https://www.portedicatania.it/on-the-road/. Per tutti i partecipanti alla pedalata una maglietta dell’evento in regalo. Dalle 21.30, dopo la pedalata... lasciati stupire dallo show che illuminerà Palazzo Università.

7. Quattro chiacchiere con Vaccarini. L'uomo, l'architetto, il genio - VENERDÌ 29 LUGLIO QUATTRO CHIACCHIERE CON VACCARINI L'uomo, L'Architetto, Il Genio. Visite drammatizzate della chiesa, delle cantorie e della cupola della Badia di Sant'Agata, fra storie di Capinere, spiritualità e suggestioni barocche.

8. Archimede una vita geniale al Ludum - Esperimenti, prosa, esplosioni, utilizzerete una vite di Archimede, risolverete uno stomachion, vi brucerete con uno specchio ustorio, leve e bilance non avranno segreti. Un viaggio meraviglioso e interattivo nella mente del più grande genio del mondo antico (e forse non solo di quello).

9. Parnaso Siculo Book Fest - Dal 29 al 31 luglio a Mineo, si terrà la IV edizione del Parnaso Siculo Book Fest ideato da Mario Luca Testa e organizzato dall’associazione “Parnaso Siculo”. Con il sostegno della Regione Siciliana, del comune di Mineo, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, del Gal Kalat e con lo sponsor Banca Generali Private. La piccola cittadina si trasforma in un salotto letterario.

10. Spettacolo "Come Orlandò acquistò l'armi" al Lido dei Ciclopi - Lo spettacolo di Pupi Siciliani della Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli racconta proprio di come Orlando diventa paladino. La storia si svolge nel periodo in cui i saraceni di Almonte d’Asia invadono la Calabria e si impadroniscono della città di Risa (Reggio Calabria) e racconta come Carlo Magno arrivi in Italia.

11. Catania Street Food Tour - Scopri i sapori di Catania! Catania delicious stroll ti condurrà alla scoperta delle nostre tradizioni culinarie e del nostro street food. Le strade di Catania offrono sapori, odori e colori unici, ma per gustarli a pieno devi vivere la città con una guida locale.

12. Spettacolo 'Io sono Chiara' - Mise en espace con aperitivo per il monologo teatrale Io Sono Chiara al Teatro Musco di Catania il 29 luglio 2022 dalle ore 20. Il monologo dal titolo Io sono Chiara ha già visto la luce in versione di corto teatrale ed è stato rappresentato finora una sola volta, al festival del Teatro Corto in Cortile, il 17 settembre 2021 al Cortile Platamone di Catania.

13. Caparezza LIVE alla Villa Bellini il 29 luglio 2022 - CAPAREZZA in giro per tutta Italia dando così finalmente la possibilità a tutti i fan di ascoltare e vedere dal vivo per la prima e ultima volta “EXUVIA”, l’album pubblicato da Polydor/Universal Music Italia e già certificato disco di Platino.

14. 'Circo di Terra&Friends' a Zafferana - Acrobati, Clowns, Giocolieri e Musicisti, in un unico grande Show. La Compagnia Circo Ramingo e Circo di Terra vi aspettano, insieme a tanti amici, per passare insieme una fresca serata Zafferanese all'insegna del Circo e dell'Arte di Strada. Sabato 30 Luglio, Ore 21.00 in Piazza Cardinale Pappalardo a Zafferana Etnea.

15. Mostra 'Agata - Dall'icona cristiana al mito contemporaneo' - Dipinti e ceramiche custoditi nei musei regionali e civici, sculture e fotografie di artisti contemporanei. Le rappresentazioni artistiche di Sant’Agata e della festa che celebra il culto della patrona del capoluogo etneo saranno esposti nella mostra “Agata.