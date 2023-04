Eventi per bambini, pranzi e cene, picnic, escursioni: cosa fare a Catania a Pasqua e Pasquetta

Le festività pasquali sono finalmente arrivate. Ed incuranti di quelle che sono le previsioni metereologiche sono innumerevoli gli appuntamenti ai quali si potrà prendere parte a Catania e provincia. Per quanto riguarda la Pasqua sono diverse le location tra le quali poter scegliere per pranzo o cena: Ikebana, Monte Ceraulo, Putì, Azienda Agricola Musa, Oasi Park Hotel, Agorà Fattoria Sociale.

Lo stesso accade per quanto riguarda la Pasquetta: Mercati Generali, Villa Pacini, Agriturismo Passitti, Torre Archirafi, Montagrande, Orto botanico (la caccia al tesoro per i più piccini), in barca a vela da Riposto a Taormina.

Non mancheranno nemmeno i soliti mercatini: MarkArt, Pasqua aI Minoriti, ArtigianCity a Caltagirone.

In centro città, nella settimana di pasqua2023 ci sarà il markart per la 3rzaedizione. Dal 5 al 10 aprile a partire dalle 10.00 del mattino fino alla sera alle 22.00 troverete: 30 standisti con l'handmade di qualità, food&beverage area con streetevents e sicilymoodcraftbeer, area bambini con diversi laboratori creativi. Ogni giorno musica live, laboratori per i più piccoli e dj set. L'ingresso è libero.

Famosa per le sue ceramiche, la bella Caltagirone è una cittadina dalla storia antica e affascinante. Una delle principali attrattive è la scalinata di 142 gradini decorata con magnifiche piastrelle variopinte di maiolica locale. Appuntamento per Pasqua dentro la prestigiosa Galleria Luigi Sturzo, proprio al centro storico, con artigiani, hobbisti e prodotti tipici. Dal 7 al 10 aprile, dalle 9 alle 21.

Pasqua ai Minoriti è il primo evento con marchio 'VIENI CON ME'. Inizia da Catania il nostro percorso che toccherà luoghi suggestivi della Sicilia. In questa data troverete una selezione di artigiani ed eventi collaterali dedicati soprattutto ai bambini. Per avere informazioni su tutte le attività per bambini che verranno svolte dal 7 al 10 aprile è possibile cliccare sul seguente link.

Lunedì 10 aprile alle 10:30 vi aspettiamo all’Orto botanico di Catania con “La caccia al tesoro botanico”, iniziativa nazionale promossa da "Grandi giardini italiani”. I giovani esploratori e le giovani esploratrici, accompagnati dalle proprie famiglie, si avventureranno all’interno dell’orto per scovare l’ambito tesoro insieme alla propria squadra in una mattinata di festa, gioco e scoperta al museo verde dell’Università di Catania.

Una pasquetta indimenticabile da non perdere, a bordo dell' elegante barca a vela Luna, che vi regalerà vedute uniche, soste bagno indimenticabili nei punti più strategici della costa di Taormina e tanta allegria. Una piacevole giornata di relax, navigazione e accostamento alla vela, per chi fosse interessato. Farete un piacevole break con spritz, aperitivo e un light lunch.

Appuntamento dall'8 al 10 aprile 2023 da 'Putì' in Via Sant'Euplio 108 a Catania con pranzi e cene per festeggiare al meglio le festività. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 3468002859.

Domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile 2023 appuntamento a Mascalucia a Monte Ceraulo con i pranzi di Pasqua e Pasquetta. Per informazioni e prenotazioni: 35 129 9521 (anche whatsapp). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 9 aprile 2023, a partire dalle ore 12.00, appuntamento con il pranzo di Pasqua all'Ikebana per avere a che fare con tradizioni e sapori. Info e prenotazione: 095-333546. Prenotazione obbligatoria.

Sicilia Gaia propone una giornate di festa in una delle più autentiche location etnee dalla quale potrete ammirare "a muntagna" come non l'avete mai vista. Sarete ospiti presso l'azienda agricola Musa. Una giornata all'insegna della condivisione, contatto con la natura e cibo genuino. Potrete ammirare animali svariati: cavalli, maialini, caprette, asini.

Appuntamento domenica 9 aprile 2023 all'OASI PARK HOTEL di Mascali per festeggiare insieme la Pasqua con un bel pranzo. Info e Prenotazioni: 0957784672. La prenotazione è obbligatoria.

Domenica 9 aprile 2023, a partire dalle ore 11.00, appuntamento a 'L'Agora Fattoria Sociale' con il pranzo di Pasqua e prima ancora con 'Pianta un alberello'. Per informazioni e prenotazioni: 3480991510.

Sicilia Gaia organizza una scampagnata di Pasquetta,nella splendida cornice di MontataGrande, situata nel versante sud dell’Etna, un’esperienza rurale tra filari di viti, alberi da frutto e ulivi. Farete una visita guidata dell'azienda dove conosceremo anche le dolci asinelle di casa, Olga e Olivia e pranzerete con pietanze rustiche preparate al momento. Menù salsiccia, focacce, colomba, cannolicchi, acqua, vino e caffè.

La collettiva di fotografia Tutto Quello Che Avevamo, dei fotografi emergenti Erika Allia, Gabriele Argentino, Arianna Lonobile e Francesco Russo, a cura di Irene Torrisi è una bellissima iniziativa dello studio IMDigital, realtà catanese attiva nella stampa fine art, che l’ha ideata e organizzata con l’obiettivo di promuovere giovani artisti emergenti e regalare loro l’opportunità di esporre per la prima volta. La mostra, che consiste dunque in otto fotografie inedite, è stata inaugurata il 31 Marzo ed sarà visitabile fino al 14 Aprile presso i locali di IMDigital Fine Art, in via Etnea 424, Catania dal lunedì al venerdì 10-18. L'ingresso è libero.

All'aperto, immersi nel verde, un cielo stellato sopra la testa, fiumi di Sicily Mood craft beer, abbuffate di frittura con street events, i panini di easy, gli amici e la bella musica da ascoltare e ballare. E' la pasquetta di chi resta in città, anzi in centro città e per la precisione al MarkArt di Villa Pacini Lunedì 10 aprile a partire dalle 12.00. Alla consolle (come si diceva una volta) Tommyboy e Dario Aiello. Ingresso libero.

Secondo appuntamento con “Borgo Fest - Un Lunedì di Festa”, tra Piazza Vagliasindi e Piazza Scarcella, nella splendida cornice del lungomare di Torre Archirafi. Una Pasquetta da trascorrere in totale divertimento, creatività, e relax per tutti. Il programma (in via di definizione): laboratori per bambini, caccia al tesoro, giocoleria, mercatini, musica live, dj set, aree food and drinkk, area relaxing and gaming. Ingresso libero.

HOPPYEASTER2023, la Pasquetta di festa con gli amici e la massima spensieratezza, immersi nella natura. Gli ingredienti? birre artigianali, musica, diverimento, attività per i più piccoli, sport, bbq e street food. Dove? Immersi nella natura a pochi km dalla città: il bellissimo Agriturismo Passitti alla piana di Catania, a pochi passi dal Simeto. Come funziona? Ingresso con qrcode card (15 euro con 10 crediti) da poter ricaricare e sfruttare per bere e mangiare.

Lunedì 10 aprile 2023 appuntamento a partire dalle ore 13.00 in poi ai Mercati Generali con il picnic di Pasquetta. Special guest 'cmq martina': a regina della nu-dance italiana è pronta a salire sul palco. Dopo il successo del lungo COOL TOUR che l’ha portata a esibirsi prima nei migliori festival estivi della penisola e poi nei club, l’avventura dal vivo di cmqmartina continua e passa dai Mercati Generali.

Catania è preziosa come una perla nera in una conchiglia barocca, aperta a tutte le culture, generosa ed ospitale. Città produttiva e commerciale, ma anche letteraria, musicale e teatrale. Bella e sagace, ha tanto da mostrare e da raccontare. La walking tour consiste in una splendida passeggiata della durata di 2 ore nell’elegante centro storico di Catania per scoprire la sua stupefacente architettura barocca, i siti archeologici del periodo romano, il suo artigianato, la sua gastronomia e alcuni dei suoi figli più illustri. Un viaggio indimenticabile attraverso il passato, il presente e il futuro per comprendere la grande anima di Catania e dei catanesi.